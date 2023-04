Il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha parlato anche del futuro di Chris Smalling, in procinto di rinnovare con i giallorossi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il dirigente giallorosso Tiago Pinto ha parlato anche del futuro di Chris Smalling, che per mesi è stato accostato all’Inter come occasione di mercato a parametro zero.

LE PAROLE DI PINTO –: «Ho sentito tutto su Smalling negli ultimi giorni, che andrà via o rimarrà. Non abbiamo mai nascosto il desiderio di rimanere insieme, prossima settimana magari avremmo delle novità».

