SOCIAL CALCIO – Nicolò Zaniolo, attaccante del Galatasaray, ha rilasciato un’intervista che ha fatto infuriare i tifosi della Roma

Nicolò Zaniolo, attaccante del Galatasaray, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport che ha fatto infuriare i tifosi della Roma, ma non solo. Ecco un estratto delle due dichiarazioni: «Promesse non mantenute? Potrei parlarne per ore. Mi dicevano che ero una punta di diamante, invece sono sempre stato considerato solo una plusvalenza. La verità verrà fuori. I miei ex compagni mi hanno deluso, dicevano di essere come fratelli e invece non mi hanno nemmeno salutato». Ecco le reazioni social.

👋🏼 #Zaniolo è il passato, non veste più la maglia della nostra #ASRoma. Le sue dichiarazioni rilasciate a #LaGazzettadelloSport non sono così importanti. Buona fortuna per tutto caro. pic.twitter.com/aMcAdfdsZc — Federico Terra (@TerraFederico) March 26, 2023

Se quando vai via i tuoi ex compagni neanche ti salutano un motivo ci sarà. O sono diventati tutti matti o qualche colpa ce l’hai. Fattela qualche domanda Nicolò invece di continuare a pensare che tu sei bello, bravo e forte e gli altri tutti cattivi.#Zaniolo — Giuseppe Falcão (@GiuseppeFalcao) March 26, 2023

Caro Zaniolo, E' facile sparlare quando sei kilometri lontano da Roma. Forse ti dimentichi di quando i tuoi compagni (+ il mister ) erano sempre primi a difenderti ?pic.twitter.com/hfFmcYhjgs — 🌱ⵣ(دنيا) ER Karsdorpino, mi mangio un panino ':(. (@assromaxx) March 26, 2023

– Aspettato e coccolato dopo il doppio infortunio;

– Fantasma in campo;

– Ha chiesto più volte di essere ceduto (Juventus e Milan) bloccando due sessioni di mercato;

– Il "No" al Bournemouth ha recato un danno economico all'#ASRoma. Caro #Zaniolo, lascia perdere. Dai. #26marzo pic.twitter.com/XDcR4bCBGu — Andrea Mari (@AndrewMari1988) March 26, 2023

"#Mourinho è una grande persona, mi ha sempre fatto giocare, mi ha dato tanto". E tu ti sei permesso di prenderlo per il culo al momento dei saluti. 👇. Semplice. Chiaro. Buona vita #Zaniolo. pic.twitter.com/UEEy0eReG4 — Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) March 26, 2023

