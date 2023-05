Due giorni all’euroderby e i tifosi del Milan pensano al sostituto di Rafa Leao: è il turno di Messias titolare o a partita in corso?

Il Derby tra Milan e Inter di Champions League si avvicina. Mercoledì le due squadre scenderanno in campo e per Pioli peserà l’assenza di Rafael Leao. I tifosi rossoneri intanto si interrogano sul suo sostituto, Junior Messias: meglio da titolare o subentrante a partita in corso?

Non credo siate pronti per vedere Walter Junior Messias da Ipatinga, Minas Gerias, Brasile, portarci in finale di champions#Euroderby — Garzi (@FedeGalzignato) May 8, 2023

voglio messias titolare al derby, prima ed unica volta che sentirete da me ste parole bisogna giocare per non prendere goal, al 70’ dentro il nano spagnolo, dobbiamo arrivare al ritorno che è tutta da giocare pic.twitter.com/3wyDU5KwGx — messias cagati addosso (@ThiawEnjoyer) May 8, 2023

Perché non Messias e Saele insieme? Perché Gesù, perche? https://t.co/x5b1AoWdLS — Alessandro 1⃣9⃣ (@Ilcianfo7) May 8, 2023

Messias bene a partita in corso con Origi..speriamo si svegli..devono rimediare all'assenza di Leao tutti — dadinho14 (@LunghiDavide) May 8, 2023

