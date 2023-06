I tifosi della Juve in tendenza con l’hashtag ‘Forza Spagna’ prima della semifinale di Nations League contro l’Italia

L’Italia di Mancini scende in campo questa sera con la Spagna, con in palio la finale della Nations League, eppure il tifo azzurro non sembra molto compatto.

Su Twitter infatti molti tifosi della Juve hanno mandato in tendenza l’hashtag Forza Spagna. Un gesto di protesta dei tifosi bianconeri contro la FIGC.

