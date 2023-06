L’ex bomber Christian Vieri ha detto la sua sulla finale di Champions League complimentandosi con i nerazzurri per la grande prestazione.

Christian Vieri a Il Giorno ha lodato l’Inter per quanto fatto contro il Manchester City sabato scorso. “Il Manchester City ha fatto solo il gol. Basta. Nient’altro. I nerazzurri hanno dominato, sono stati i migliori in campo: potevano fare tre o quattro reti, erano in formissima. Ma il calcio a volte è così”.

esultanza gol Romelu Lukaku

“L’Inter, però, resta uno squadrone incredibile. Romelu me lo tengo tutta la vita. E’ uno che deve giocare sempre, ma ha bisogno dei novanta minuti. La prossima stagione mi aspetto da lui venticinque gol. Se sono il presidente di un club e posso permettermelo prendo subito Milinkovic-Savic“.

