I tifosi dell’Inter sfogano la propria delusione dopo l’ennesima sconfitta, la terza di fila, della squadra di Simone Inzaghi

Spezia, Juve e questa sera Fiorentina: l’Inter è in crisi nera, certificata dal terzo ko consecutivo in campionato. Una sconfitta quella con i violi che scatena la delusione dei tifosi.

Inzaghi stasera rischia davvero l’esonero, anche se lui non c’entra niente con la montagna di gol che ci siamo mangiati. Ma è il calcio, bellezza…

Stai perdendo. Togli due centrocampisti per far giocare acerbi a centrocampo. L’Inter a San Siro perde ed è in campo con 5 difensori. Senza capo né coda. Limone asino.

Inter, troppo poco. Poca intensità, poca convinzione, poca rabbia, poca lucidità sullo 0-0 e ancora meno dopo lo svantaggio. Se poi si sbagliano i gol da un metro a porta vuota diventa tutto difficilmente commentabile. Decima sconfitta, fischi meritatissimi.

Onestamente partite come questa ormai non fan manco più notizia.

L’Inter crea occasioni tutta la partita, alcune al limite del clamoroso, e riesce a perdere la 10ª stagionale, la 4ª nelle ultime 5.

La zona Champions così è un miraggio, lontano.

Onestamente partite come questa ormai non fan manco più notizia. L’Inter crea occasioni tutta la partita, alcune al limite del clamoroso, e riesce a perdere la 10ª stagionale, la 4ª nelle ultime 5. La zona Champions così è un miraggio, lontano. Questa non è l’Inter, o forse sì?

Meglio l’esonero di #Inzaghi immediato per togliere alibi a questi cadaveri in campo. Nessuno lascia l’anima in campo e tutto viene nascosto dall’uomo che siede in panchina, poiché questi mercenari sanno che ogni tifoso se la prenderà con lui. Chissà se la curva andrà a prenderli e svegliarli, visto che è preferibile difendere fior di professionisti come Skriniar e tutti quelli come lui che pensano allo stipendio, vivacchiando in campo. Prendete ad esempio #Bellanova, guardate come si è impegnato, ed è sicuramente un caso che succeda dopo le notizie di un non riscatto da parte dell’#Inter.

