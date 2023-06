Le immagini da Budapest e le parole dei tifosi della Roma sui Social dopo la sconfitta dei Giallorossi in Europa League

Dopo una battaglia di oltre due ore – 146, un record nel calcio – la Roma si arrende al Siviglia soltanto ai rigori e gli spagnoli vincono la loro settima Europa League. La reazione dei tifosi della Roma, che tra le varie cose puntano il dito contro Taylor, è però di orgoglio per la prestazione della squadra.

Nessun Rimpianto , vi si è sempre chiesto di onorare e rispettare la maglia , di lasciare tutto sul campo e lo avete fatto rendendoci orgogliosi. Quando entrerete in campo voltatevi sempre a destra , ci troverete li al nostro posto a guardarvi le spalle.

FORZA ROMA pic.twitter.com/vMb8vjHqCT — MEO PINELLI (@meopinelli) June 1, 2023

Difensori che da anni saltano con le braccia dietro la schiena rischiando di subire gol. Poi devi accettare questa cosa qui. Devastante. Forza sempre la As #Roma pic.twitter.com/Q9CvDIx3tR — Matteo Roscioni (@MRoscioni) May 31, 2023

“io voglio stare qua, voglio stare qua per voi, resto qua per voi. Resto qua. Sto qua e basta. Sto qua. Sto qua e punto. E punto”. continuiamo a sognare perché Mourinho “resta qua” e con lui sognare è più facile. forza Roma. pic.twitter.com/W4RDJGggUJ — clarissa insolia (@avvclarinsolia) June 1, 2023

“Tu puoi perdere la partita, non la dignità. Noi abbiamo perso la partita, ma non la dignità. ANZI, anzi. Ho vinto 5 finali, e non sono andato a casa più orgoglioso di oggi. Più felice, si. Ma non più orgoglioso di oggi. “

José #Mourinho. Forza Roma. Mai sola mai.

