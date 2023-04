Con la sua cavalcata conclusasi con l’assist a Giroud Leao ha trascinato il Milan in semifinale di Champions League

Una corsa a tutto campo, seminando avversari come uno sciatore le porte in uno slalom e poi concludere con un assist al bacio: Rafael Leao ieri con una singola giocata si è preso le prime pagine e ha portato il Milan in semifinale di Champions League.

Leao: *scatta* Rrahmani in copertura:

Comunque l’analogia del gol Gullit-Van Basten e Leao-Giroud nella stessa porta del San Paolo è impressionante!!#NapoliMilan pic.twitter.com/j7X7bX2Xba — Matteo Grandi (@matteograndi) April 18, 2023

I numeri di Leão in stagione (per ora), tra club e nazionale: •14 gol

•12 assist 1 gol/assist ogni 120 minuti Il futuro è tutto tuo pic.twitter.com/kFl7zHGwWx — Lafael Reao (@LafaelReao) April 19, 2023

Vorrei vedere in loop, per tutta la mia vita, il video di Rafael Leão che ride agli ululati di quei 4 disadattati e dopo che fa la giocata da fenomeno con conseguente assist si mette a fissare i loro tifosi sugli spalti.

Ti amo Rafa pic.twitter.com/JegUXEM5Wi — Lafael Reao (@LafaelReao) April 18, 2023

