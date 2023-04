SOCIAL CALCIO – Si ampliano le indagini per le plusvalenze tra vari club di Serie A. Tutti i dettagli in merito

Nelle ultime ore il web si è scatenato in merito alle nuove inchieste per le plusvalenze in Serie A.

Inchiesta su cosa#Orsolini ha 36 gol e 22 assist in Serie A, forse il figlio del procuratore o del maresciallo della finanza pensa di fare meglio?

Quando la Juve lo voleva riprendere Sabatini chiedeva di trattare dai 40 milioni. https://t.co/igJEwM3tD7 — fabio (@fabio200908) April 7, 2023

Inchiesta su cosa Orsolini ha 36 gol e 22 assist in Serie A, forse il figlio del procuratore o del maresciallo della finanza pensa di fare meglio? Quando la Juve lo voleva riprendere Sabatini Chiedeva di trattare dai 40 milioni.

I #Friedkin irritati dall’inchiesta plusvalenze sulla #ASRoma, perché delle 11 operazioni nel mirino, solamente una (Kumbulla) risale alla loro gestione (un mese dopo il closing) ed era stata chiusa da Fienga (ex dirigente traghettatore nel cambio proprietà) e 2 agenti@CorSport pic.twitter.com/Q8O0NzNl79 — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) April 7, 2023

I Friedkin irritati dall’inchiesta plusvalenze sulla Roma, perché delle 11 operazioni nel mirino, solamente una (Kumbulla) risale alla loro gestione (un mese dal closing) ed era stata chiusa da Fienga (ex dirigente traghettatore nel cambio di proprietà) e 2 agenti.

Almeno altre otto Procure della Repubblica indagano i bilanci delle squadre della #SerieA. È tutto il calcio italiano nel mirino dei magistrati. Il problema è la giustizia sportiva con tempi necessariamente diversi. Si rischia il caos dei campionati.#Plusvalenze — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) April 7, 2023

Almeno altre otto Procure della Repubblica indagano i bilanci delle squadre di Serie A. E’ tutto il calcio italiano nel mirino dei magistrati. Il problema è la giustizia sportiva con tempi necessariamente diversi. Si rischia il caos dei campionati.

Ecco alcune delle reazioni sui social per quanto sta accadendo nel calcio italiano.

L’articolo SOCIAL CALCIO – Nuove plusvalenze: le reazioni del web proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG