Victor Osimhen non recupera per la sfida d’andata contro il Milan in Champions League: la reazione dei social

Il Napoli ci ha sperato fino all’ultimo, ma Victor Osimhen non ci sarà per la sfida contro il Milan nei quarti di finale di Champions League. L’attaccante nigeriano ha lasciato il ritiro di Castel Volturno e non sarà neanche tra i convocati, per il rammarico del tecnico Spalletti.

“Osimhen fuori? Sono tranquillo, credo fortemente nella rosa. Però spero che Oma Akatugna vada presto a salutare Cesare Maldini. A proposito ci tengo a lanciare un messaggio distensivo a Paolo, ci vediamo nel parcheggio come Valverde e Baena” Luciano Spalletti pic.twitter.com/0XOW47wWpa — ROBOTKA 🎩 (@pasquale_caos) April 11, 2023

#Osimhen salta la gara d’andata #MilanNapoli e a stretto rigore di logica non va nemmeno considerato scontato il recupero per quella di ritorno, sul filo dei 18-20 giorni dallo stiramento muscolare. Il resto è wishful thinking — Giovanni Capuano (@capuanogio) April 11, 2023

Le difficoltà spesso preparano le persone normali ad un destino straordinario… forza @victorosimhen9 forza @sscnapoli 💙💙💙 pic.twitter.com/6hPIMUP3s5 — Carlo Alvino (@Carloalvino) April 11, 2023

#Osimhen domani sera alle 20:59:

#Osimhen non c’è. #Simeone neppure. #Raspadori in dubbio. Il #Mister comincia a riscaldarsi. Non c’è altra strada.

