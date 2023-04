SOCIAL CALCIO – Osimhen, attaccante del Napoli, sarà convocato per il match contro il Verona: le reazioni dei tifosi sul web

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sarà convocato per il match contro l’Hellas Verona in questa giornata di campionato e sarà a disposizione di Luciano Spalletti per il ritorno di Champions League contro il Milan. Ecco le reazioni dei tifosi sul web.

The conqueror, The Lion, The Emperor is here — #AGROPHOENIX (@adekanye52) April 14, 2023

Yes we already won the second leg pic.twitter.com/JrIku8yTaS — Teslim Gbenga (@GbengaTeslim) April 14, 2023

The king is back 💪🏿🇳🇬 Napoli 3-1 Milan — Olamilekan (@Olamile1000000) April 14, 2023

Mamma mia OSI quanto gasiiiii💙 — CapaTosta (@CapaTosta9) April 14, 2023

O core — 𝙇𝙄𝙉𝙊🏧 (@ACapNeBon82) April 14, 2023

Il ritorno del nigeriano lo ha annunciato oggi Spalletti in conferenza stampa: «Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione coi medici stamattina e ci è sembrato la conseguenza naturale di tutto ciò che è venuto fuori convocarlo per la partita di domani. E’ chiaro che l’obiettivo è portarlo al meglio alla gara di martedì, ma domani sarà con noi in panchina».

