Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato dopo la sconfitta dei toscani in casa della Cremonese

Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con la Cremonese.

LE PAROLE – «Assolutamente sbagliato l’approccio, siamo entrati in campo troppo più leggeri rispetto a loro. Dopo lo schiaffo abbiamo iniziato a giocare, ma abbiamo meritato di perdere. Non mi è piaciuto assolutamente l’approccio, ora analizziamo perchè siamo entrati in campo così. Il nostro rimane un ottimo percorso, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia».

L’articolo Empoli, Zanetti: «Il risultato è meritato, l’approccio non mi è piaciuto assolutamente» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG