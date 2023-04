Durante la conferenza stampa di ieri al termine del match tra Roma e Feyenoord, José Mourinho ha colto di sorpresa tutti

Durante la conferenza stampa di ieri al termine del match tra Roma e Feyenoord, José Mourinho ha colto di sorpresa tutti: il tecnico portoghese ha infatti regalato ad un giornalista olandese un portachiavi con la Conference League vinta lo scorso anno proprio contro il club biancorosso. Ecco le reazioni social.

#Mourinho ha regalato ad un giornalista olandese un portachiavi con la Conference pic.twitter.com/wSAE6Le4Dt — Radio Romanista (@radio_romanista) April 20, 2023

Un'altra conferenza show di Josè Mourinho Mourinho si è alzato per regalare un portachiavi con la Conference League a un giornalista olandese che, al termine della sfida d’andata, aveva criticato il tecnico portoghese #Mourinho | #ASRoma | #UEL pic.twitter.com/m06IdCFV9j — Eurosport IT (@Eurosport_IT) April 21, 2023

Queste le parole dello Special One dopo che ha consegnato il portachiavi al giornalista olandese che lo aveva fortemente criticato dopo la sfida di andata: «Ora piangerete un altro anno perché abbiamo una buona panchina Vi do un consiglio. Quando perdete una partita, non piangete ma pensate alla successiva!».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG