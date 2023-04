Le parole di Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, sul futuro di Joao Felix al Chelsea. Tutti i dettagli

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato a Cadena SER

PAROLE – «Le circostanze di ogni squadra sono diverse. Lui è una star, ma ha avuto molta pressione e qui non ha avuto la fortuna di dimostrarlo. Diventerà un grande giocatore in un futuro non molto lontano e non è necessario anticipare le cose, tutto dovrà essere valutato. Il Chelsea è una grande squadra che può contare su di lui. Se viene, sarà ben accolto. Nel calcio non si può mai escludere nulla, ogni sorpresa può arrivare. Per Simeone è tutto uguale, finché vorrà continuare lo farà. Caso Negreira Mi sembra uno spettacolo disastroso, molti però hanno già un’opinione. Non ho studiato il caso e non lo conosco, non posso commentare».

