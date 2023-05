Sale l’ansia per l’euroderby di Champions di questa sera: le reazioni social dei tifosi di Inter e Milan – SOCIAL CALCIO

Giorno di Champions League e, soprattutto, giorno di Milan-Inter, andata delle semifinali della massima competizione europea. Uno dei derby per eccellenza in Italia adesso passa anche il confine e, come nella stagione 2002/03, bloccherà per una sera l’intera città, divisa tra le fedi rossonere e nerazzurre.

13 anni che stiamo insieme e per la prima volta Madame mi ha chiesto se voglio che guardi la partita con me: da ciò deduco che la tensione si tocchi con mano#MilanInter — RedBlack Fire Walk With Me (@TheWhiteLodge1) May 10, 2023

In molti avrebbero voluto essere a San Siro stasera, me compreso.

È un evento raro ma non state lì soltanto per poter dire "io c'ero". Soffrite, tifate, sostenete i ragazzi e il mister fino all'ultimo secondo, dallo stadio o dal divano.#inter #MilanInter #ChampionsLeague — Pasquale Di Stefano (@pakuforzainter) May 10, 2023

Tu non sai quanto ti amo

Tu sei il vanto di Milano

Quello stemma sopra al cuore

Rappresenta il primo amore

Te l'ho promesso da bambino

Per sempre ti starò vicino

A testa alta ovunque andiamo

Siam la curva Nord Milano

Ooooooooooo ooooooooo

Siam la curva Nord Milano#MilanInter pic.twitter.com/yBqBKou2nE — ChiaramenteChiara (@Chiara16161482) May 10, 2023

Sale ovviamente l’ansia da entrambe le parti, con nessuna delle due tifoserie intenzionata a lasciare il passo all’altra per un appuntamento così fondamentale per la stagione di entrambe.

