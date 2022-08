Angelica Soffia, giocatrice del Milan femminile, si è raccontata ai microfoni di Dazn. Ecco le parole della rossonera

INIZI – «Fin da piccola mi è sempre piaciuto il calcio, giocavo con i bimbi. Non era nelle stesse idee di mia mamma, ma con il passare del tempo si è appassionata anche lei ed ora è la mia fan numero uno. Mio papà è super felice, mi ha già chiesto di andare a vedere il derby, la maglia di Ibra. Sicuramente il calcio, ma anche gli sport in generale che io ho fatto crescendo, come danza classica ed equitazione».

SORELLA – «Quest’ultimo insieme al calcio mi ha legato molto a mio papà. Anche un po’ a mia sorella perché da piccole avevamo due maglie, io di Pippo Inzaghi e lei di Gattuso. Siamo cresciute così»

PROFESSIONISMO – «Dobbiamo sudarcela come sempre, perché siamo donne e quindi dobbiamo dimostrare che ce lo siamo meritate. È una continua dimostrazione di far vedere che ci siamo e possiamo fare cose importanti»

GANZ – «Mio papà subito mi ha detto: ‘Guarda che avrai Ganz: Già da lì ero molto contenta di avere un allenatore con questa esperienza. Sa intermediare il lavoro, ma anche spezzare quando c’è da alleggerire il carico e divertirsi, soprattutto in ritiro prima di una stagione. Sa aiutarci molto sotto questo punto di vista»

ROMA – «A Roma sono stata 4 anni. È un club, una città, con delle persone che mi porterò dentro per tutta la vita. Sicuramente mi è dispiaciuto lasciarle, ma adesso il mio futuro è qui, la mia priorità è il Milan»

MESSAGGIO ALLE BAMBINE – «Alle bambine che vogliono iniziare come prima cosa credo che direi loro di credere in quello che fanno. Se ci credi, arrivi dove vuoi arrivare. E poi di divertirsi perché alla fine se non ti diverti non credo abbia senso fare qualcosa che poi non ti faccia stare bene»

