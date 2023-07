Il Bayern Monaco trattiene ancora Sommer: il portiere resta nel mirino dell’Inter

Il Bayern continua a bloccare Sommer. Secondo Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, il Bayern Monaco non è intenzionato a spendere troppo per un portiere in questa finestra di mercato, tenuto conto del fatto che Neuer potrebbe rientrare a breve.

Raya ha una valutazione giudicata eccessiva dai tedeschi e per questo la trattativa tra Bayern e Brentford è quasi saltata definitivamente. Il club bavarese, però, sta valutando altri profili per trovare un estremo difensore, in modo tale da favorire poi la partenza di Sommer verso l’Inter.

L'articolo Sommer, il Bayern Monaco non lo molla: ecco cosa serve per sbloccare l'affare proviene da Inter News 24.

