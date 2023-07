Sommer, il suo futuro sarà all’Inter. L’accordo per il portiere svizzero è solo questioni di giorni

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter sta lavorando per portare a termine la trattativa per Sommer in tempi brevi.

Sul fatto che sia lui l’estremo difensore che arriverà a Milano non ci sono molto dubbi perché è già arrivato il sì dello svizzero.

L’articolo Sommer, il suo futuro sarà all’Inter. L’accordo è solo questioni di giorni proviene da Inter News 24.

