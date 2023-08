Il nuovo estremo difensore dell’Inter Yann Sommer non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura.

Yann Sommer è ufficialmente il portiere dell’Inter; ecco le sue prime parole da nerazzurro ad InterTv. “Volevo l’Inter per tanti motivi, innanzitutto è un grandissimo club a livello internazionale e nazionale, ha una grande tradizione. Una nuova sfida per me e la mia carriera. Poter giocare in un club così importante: non vedo l’ora di giocare davanti ai tifosi a San Siro, godermi l’atmosfera di Milano”.

Simone Inzaghi

“Sono felice di essere qui. Sono un portiere esplosivo, cerco di essere coraggioso, di aiutare la squadra facendo in modo che possa contare su di me giocando anche con i piedi quando la palla è nella nostra metà campo. Cerco di trasmettere fiducia alla squadra, di essere tranquillo e costante. Questi sono miei obiettivi e miei punti di forza. Il gioco palla a terra è uno dei motivi per i quali sono venuto qui. A mister Inzaghi piace cominciare a giocare da dietro, l’ho notato l’anno scorso e nelle ultime stagioni ed è anche il mio modo di giocare. Mi piace essere un’opzione per i miei compagni. Mi piace giocare contro chi pressa molto”.

