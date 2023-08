Yann Sommer ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale ai canali dell’Inter, rivolgendo ai tifosi le prime parole in nerazzurro

Si presenta con queste parole piene di entusiasmo e grinta Yann Sommer al popolo dell’Inter, intervistato ai canali ufficiali nerazzurri dopo l’ufficialità:

LE PAROLE-

La tua volontà è chiara da tempo: come mai hai scelto l’Inter? “Sono diverse le ragioni che mi hanno spinto a venire all’Inter: questo è un Club importante a livello italiano e mondiale, con una grande tradizione. Giocare in una squadra come l’Inter rappresenta una nuova sfida nella mia carriera. Non vedo l’ora di giocare a San Siro per vedere i tifosi e vivere l’atmosfera di Milano: è bello essere qui”.

Prima esperienza in Italia per te: che cosa ti aspetti dalla Serie A? “Non saprei, so solo che non vedo l’ora di sfidare nuovi avversari e nuovi attaccanti con l’Inter, sperando di ottenere grandi successi in stadi che non conosco: per me è tutto nuovo“.

Secondo te qual è il tuo punto di forza migliore come portiere? “Sono un portiere esplosivo, cerco di essere coraggioso aiutando i miei compagni anche nel gioco con i piedi, diventando un’opzione in più per loro quando il pallone è nella nostra metà campo. Cerco di trasmettere loro fiducia e calma, cercando di rimanere sempre costante“.

Tra le tue caratteristiche c’è sicuramente l’abilità nel gioco con i piedi, che qui sarà fondamentale vista l’importanza della costruzione dal basso. “Sì, è una delle ragioni per cui sono contento di poter giocare nell’Inter. Simone Inzaghi è un allenatore che ama la costruzione dal basso, l’ha dimostrato nelle ultime stagioni. Questo è il mio stile di gioco, mi piace essere un’opzione in più per il gioco della squadra e affrontare la pressione degli avversari“.

L’Inter ha da sempre una grande tradizione per quanto riguarda i portieri. Che cosa significa per te indossare questa maglia e qual è il messaggio che porti ai tuoi nuovi tifosi? “Significa molto per me, è una cosa che mi rende orgoglioso. Sono tanti i portieri leggendari che hanno giocato qui: sono impaziente di indossare questa maglia e giocare a San Siro davanti ai tifosi. A loro voglio dire questo: sono felice di essere qui e orgoglioso di giocare per l’Inter, non vedo l’ora di incontrarvi e sentire la grande forza che trasmettete allo stadio“.

L’articolo Sommer: «Orgoglioso di essere all’Inter. Ecco perchè l’ho scelta» proviene da Inter News 24.

