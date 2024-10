Nel sondaggio della Gazzetta l’Italiano vince davanti a Mike Maignan. Forse per i milanisti la serietà e la dedizione sono ancora valori importanti.. Nella galassia del calcio, ove il battito di cuore dei tifosi riecheggia nelle scelte che definiscono l’identità di una squadra, il nome di Matteo Gabbia risplende con una luce particolare tra i sostenitori del Milan. Grazie alla sua dedizione e alle prestazioni che non hanno mancato di entusiasmare la platea rossonera, Gabbia sembra ormai aver conquistato il cuore e la fiducia degli aficionados, puntando a un ruolo di leader all’interno della squadra. Gabbia, il preferito dei tifosi Recentemente, un sondaggio pubblicato su Gazzetta.it ha chiarito le preferenze dei fan del Milan per quanto riguarda la scelta del nuovo capitano. Sorpassando colossi del calibro di Maignan, Morata e l’attuale capitano Calabria, Matteo Gabbia si è imposto con una preferenza superiore al 36%. Il suo gol decisivo nel derby […]

