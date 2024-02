L’ex portiere Stefano Sorrentino ha commentato le prestazioni di Sommer, alla prima stagione con la maglia dell’Inter

Stefano Sorrentino ha parlato di Sommer, portiere dell’Inter, ai microfoni di Radio Sportiva.

LE PAROLE – «Sommer non lo scopriamo sicuramente oggi. Quando hai un portiere che ha giocato nel Bayern Monaco, per tanti anni in Bundesliga e nella sua Nazionale, si può dire che sei andato sul sicuro. È un portiere un po’ atipico per le caratteristiche dei portieri di oggi, ma stando sicurezza a tutto il reparto e senz’altro sta facendo la differenza. Anche se oggi continuerei a prendere Szczesny».

L’articolo Sorrentino: «Sommer fa la differenza ma preferisco Szczesny» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG