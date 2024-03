I nerazzurri si allenano in vista del match coi liguri di lunedì sera: all’andata finì in parità al termine di una gara poco convincente per i meneghini.

L’Inter vuole proseguire la propria corsa allo Scudetto, qualsiasi pensiero relativo alla Champions League è rimandato alla prossima settimana, prima ci sono Genoa e Bologna.

Recuperi

Inzaghi può sorridere visto che tutti e 4 gli infortunati saranno a disposizione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League del 13 marzo con l’Atletico Madrid: 3 di loro però potrebbero tornare nella lista dei convocati già per la gara di lunedì contro il Grifone. Si tratta di Frattesi, Acerbi e Thuram: l’attaccante già oggi si è allenato in gruppo mentre gli altri due dovrebbero essere in gruppo domani. Resta a parte solo Calhanoglu, insieme, ovviamente a Cuadrado, che ne avrà ancora per almeno un mese.

Marcus Thuram

Verso Inter-Genoa

Dopodomani mancherà Alessandro Bastoni che è stato squalificato per somma di cartellini gialli: sul centrosinistra tornerà ad attuarsi Carlos Augusto. La formazione che affronterà la squadra di Gilardino dovrebbe essere molto vicina alla migliore: secondo Sky Sport a destra ci sarà il ritorno di Dumfries mentre in attacco Sanchez è favorito su Arnautovic. Insomma Inzaghi alterna i suoi uomini a disposizione in maniera quasi scientifica: contro l’Atalanta avevano giocato Arnautovic e Darmian. Dimarco, Lautaro e Mkhitaryan non conoscono riposo almeno inizialmente, in regia ci sarà ancora Asllani.

