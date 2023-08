Sorteggi Champions League 2023/24: le avversarie dell’Inter per la fase a gironi della prossima edizione della competizione europea

Al Grimaldi Forum di Monaco comincia l’edizione 2023/24 della Champions League. Alle ore 18.00 si alza il sipario con i sorteggi della fase a gironi, con l’Inter, in seconda fascia, in attesa di conoscere le sue tre avversarie.

Sorteggi Champions League 2023/24 LIVE: gli aggiornamenti

18:46- Ecco il girone completo dei nerazzurri: BENFICA-SALISBURGO E REAL SOCIEDAD

18:45- Inizia il sorteggio della quarta fascia

18:41: SALISBURGO PER LA TERZA FASCIA

18:37- Inizia la terza fascia. Occhio

18.33- INTER INSERITA NEL GRUPPO D, PESCA IL BENFICA

18:27. INIZIA IL SORTEGGIO DELLA SECONDA FASCIA, L’Inter osserva.

18.23- Per quanto riguarda la prima fascia, l’Inter potrà essere inserita in qualsiasi girone, eccetto in quello del Napoli

Inizia il sorteggio. Si parte con la prima fascia

Fasce Champions League 2023/24: le avversarie del Milan ai sorteggi

Prima fascia: Manchester City, Barcellona, Napoli, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica, Siviglia, Feyenoord

Seconda fascia: Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia: Milan, Lazio, Salisburgo, Stella Rossa, Shakhtar Donetsk, PSV, Braga, Copenaghen

Quarta fascia: Lens, Union Berlino, Newcastle, Anversa, Real Sociedad, Young Boys, Celtic, Galatasaray

Regolamento sorteggi Champions League 2023/24: i dettagli

Le 32 squadre saranno divise in quattro teste di serie. La fascia 1 sarà composta dai detentori, dai vincitori della UEFA Europa League e da sei campioni nazionali. I turni da 2 a 4 saranno determinati dalla classifica dei coefficienti del club. Nessuna squadra può giocare una squadra della propria associazione. Gli abbinamenti e qualsiasi altra restrizione saranno annunciati prima del sorteggio.

Date fase a gironi Champions League 2023/24

1ª giornata: 19/20 settembre 2023

2ª giornata: 3/4 ottobre 2023

3ª giornata: 24/25 ottobre 2023

4ª giornata: 7/8 novembre 2023

5ª giornata: 28/29 novembre 2023

6ª giornata: 12/13 dicembre 2023

Sorteggi Champions League LIVE: Girone completo: Benfica, Salisburgo e Real Sociedad per l'Inter

