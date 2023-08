Sorteggi gironi Champions League 2023/24: a Montecarlo si svelano gli otto gironi che comporranno la prossima edizione della competizione

È tempo di alzare il sipario sulla Champions League 2023/24. In quel di Montecarlo, va in scena il sorteggio dei gironi della prossima edizione della massima competizione europea. Si inizia alle ore 18.00

Aggiornamenti dalle 18.00

LE QUATTRO FASCE

PRIMA FASCIA: Napoli, Barcellona, Manchester City, Psg, Bayern Monaco, Siviglia, Feyenoord, Benfica;

SECONDA FASCIA: Inter, Real Madrid, Manchester United, Lipsia, Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Porto;

TERZA FASCIA: Milan, Lazio, Salisburgo, Stella Rossa, Shakhtar Donetsk, Copenhagen, Braga, Psv Eindhoven;

QUARTA FASCIA: Newcastle, Lens, Union Berlino, Galatasaray, Celtic, Real Sociedad, Young Boys, Anversa.

CRITERI DEL SORTEGGIO

Le 32 squadre saranno divise in quattro teste di serie. La fascia 1 sarà composta dai detentori, dai vincitori della UEFA Europa League e da sei campioni nazionali. I turni da 2 a 4 saranno determinati dalla classifica dei coefficienti del club. Nessuna squadra può giocare una squadra della propria associazione. Gli abbinamenti e qualsiasi altra restrizione saranno annunciati prima del sorteggio.

QUANDO SI GIOCA

Prima giornata: 19/20 settembre 2023;

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023;

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023;

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023;

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023;

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023.

DOVE SEGUIRE IL SORTEGGIO

Le opzioni per assistere al sorteggio sono numerose. Si va dalla trasmissione in diretta su Amazon Prime Video, per arrivare a Sky al canale 200, sul canale 20 in chiaro, sul canale YouTube della UEFA, su Mediaset Infinity e, per gli abbonati, anche in streaming su Sky Go.

PREMI

Miglior giovane dell’ultima Champions: Kvaratskhelia

Miglior giocatore della scorsa stagione: Rodri

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG