A Nyon ci sarà il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Conference League. Tra le squadre è presente anche la Fiorentina come unica formazione italiana nella competizione. I Viola hanno scansato i playoff avendo chiuso il proprio girone al primo posto. Ecco dunque come verranno composte le varie sfide con i due gruppi: teste di serie e non.

Sorteggio Conference League, le teste di serie

Di seguito le formazioni che hanno superato il girone da prime della classe e quindi si presenteranno al sorteggio come teste di serie.

Fiorentina

Lille

Maccabi Tel Aviv

Viktoria Plzen

Aston Villa

Paok

Fenerbahce

Club Brugge

Le non teste di serie

Dopo i playoff ecco anche le altre squadre qualificate e che si giocheranno gli ottavi di finale da non teste di serie.

Molde

Olympiacos

Royal Saint-Gilloise

Sturm Graz

Maccabi Haifa

Ajax

Dinamo Zagabria

Servette

Sorteggio Conference League: orario e dove vederlo

Il sorteggio degli ottavi di finale della Conference League è in programma per venerdì 23 febbraio presso la sede della UEFA a Nyon, in Svizzera. L’evento avrà luogo alle 13:00. Il sorteggio sarà trasmesso su Dazn e Sky e in streaming su NOW e Sky Go. Sarà possibile seguirlo anche nelle rispettive App scaricabili per Pc, Smartphone e Tablet. E sarà attiva anche una diretta streaming sul canale Youtube della UEFA.

