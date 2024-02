Riccardo Orsolini, attaccante esterno del Bologna, ha parlato al Corriere dello Sport del momento della squadra e non solo

Riccardo Orsolini, attaccante esterno del Bologna, ha parlato al Corriere dello Sport del momento della squadra e non solo. Le sue dichiarazioni:

BOLOGNA – «Ho visto vecchietti piangere e bambini piangere insieme ai vecchietti. Ho visto giovani con le mani in testa e gente con la lacrima che scende. E ho visto gente con le parrucche alla Zirkzee in testa. Ho visto persone che si abbracciavano, quell’abbraccio vero, sentito, sincero. Io ‘ste cose qua non me le ricordavo. Vogliamo che questo incanto non finisca più. È una cosa strana da spiegare a parole. Siamo diventati un tutt’uno con venticinquemila persone, mentre giochi vedi e senti la gente e dici ‘no, io non posso sbagliare, non posso deludere questa gente qui».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG