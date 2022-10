Le parole di Sottil sulla vittoria del premio di allenatore del mese: «Fa sicuramente piacere, ma è merito di un lavoro di tutto il team»

Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro l’Hellas Verona, Andrea Sottil ha parlato anche del premio ricevuto come miglior allenatore del mese in Serie A. Di seguito le sue parole.

«Sono contento e mi dà soddisfazione a livello professionale, ma questo premio non è solo mio. È frutto del lavoro di tutto il team. Credo molto nel lavoro di staff e ringrazio i miei calciatori, interpreti dello spettacolo. Sono loro che mi seguono in campo. La soddisfazione maggiore per un allenatore è quando la squadra va in campo e, appunto, interpreta quello che si prova durante la settimana. Ringrazio tutti».

L’articolo Sottil: «Premio allenatore del Mese? Frutto di un lavoro di squadra» proviene da Calcio News 24.

