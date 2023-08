I nerazzurri vincono contro un avversario molto più avanti nella preparazione; Inzaghi però dovrà lavorare sulla tenuta difensiva dei suoi.

La gara inizia a ritmi altissimi e Konaté al 5’ sbaglia un calcio di rigore; l’ivoriano però 1 minuto dopo trafigge un Sommer non perfetto in uscita. Al 9’ l’Inter pareggia con Pavlovic che devia nella propria porta il tiro-cross di Dimarco. Poco Barella si mangia il goal del possibile vantaggio sparando addosso a Mantl. Al 25’ i nerazzurri completano la rimonta con il tap-in di De Vrij; 10 minuti dopo Konaté fa doppietta su azione da calcio d’angolo. Un’Inter molto distratta in difesa trova comunque il modo di andare a riposo in vantaggio per 3-2 grazie al tuffo di Correa che devia in porta lo splendido cross di Dumfries.

Stefano Sensi

Al 46’ il Salisburgo pareggia ancora con il neo entrato Baidoo; difesa dell’Inter ancora in bambola. La pioggia aumenta sempre più rendendo il terreno di gioco ai limiti dell’impraticabilità. Al 69’ i padroni di casa sbagliano anche il secondo rigore: questa volta è Simic a calciare a lato; al 90′ Sensi regala la vittoria ai nerazzurri non tremando di fronte a Mantl. L’Inter vince 4-3.

