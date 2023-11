Soulé: «Alla Juve ogni allenamento era una lezione di calcio. Scudetto? Sarà lotta con loro». Le dichiarazioni

Soulé a Sportweek ha raccontato cosa ha imparato nel suo periodo alla Juve e ha parlato della lotta scudetto tra i bianconeri e l’Inter.

PERIODO A TORINO – «Ho imparato tantissimo. L’ultimo anno in particolare, quando solo salito in prima squadra, pur non giocando molto ho scoperto cose fondamentali che mi serviranno per sempre. Avevo dei campioni come compagni, ogni allenamento era una lezione di calcio».

SCUDETTO – «È presto, ma immagino sarà una lotta tra Inter e Juventus. Sono le più forti».

