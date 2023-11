Berardi Juve, ci sarà un nuovo tentativo: Allegri può essere accontentato. Se arriva lui ha un piano per la squadra

La Juve nella prossima sessione di mercato che aprirà a gennaio farà un nuovo tentativo per portare Berardi a Torino dopo quello che non portò frutto in estate. A renderlo noto è Calciomercato.com.

L’obiettivo della Juve è quello di accontentare Allegri che, mediante l’attaccante ora al Sassuolo, potrebbe cambiare pelle alla squadra e utilizzare il tridente, favorendo così anche Chiesa.

