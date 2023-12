Soulè Juve, parla Giuntoli: «Siamo molto contenti. Sul suo futuro…». L’annuncio del dirigente sul talento bianconero

Cristiano Giuntoli, presente al Gran Galà del Calcio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le dichiarazioni del dirigente della Juve sul futuro di Soulè.

SOULE’ – «Soulè è molto bravo e sta facendo bene, siamo molto contenti. Vuol dire che il programma e il percorso che abbiamo segnato sta dando buoni frutti. Per il futuro non lo so, speriamo che possa giocare nella Juventus».

