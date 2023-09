Sousa esagera: «Adli ragazzo straordinario, per me il nuovo Zidane per qualità» ha detto il tecnico della Salernitana

In collegamento su DAZN il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato anche di Yacine Adli. Le sue parole sul centrocampista del Milan.

SOUSA – «Noi ci vogliamo sempre molto bene, un ragazzo straordinario, super creativo. Un lavoratore esemplare, per me il nuovo Zinedine Zidane per le qualità tecniche. Ha bisogno di continuità»

