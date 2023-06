Le parole di Luis De La Fuente, nuovo CT della Spagna, sui prossimi impegni della nazionale iberica. I dettagli

Luis De La Fuente, CT della Spagna, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Prima di tutto voglio mandare il nostro sostegno a Sergio Rico e alla sua famiglia e il nostro augurio che si riprenda il prima possibile. Mi congratulo anche con il Siviglia per la vittoria di un’altra Europa League. Sono davvero molto felice per un altro successo per il calcio spagnolo. Se sono teso per l’esordio in Nations League? No, ma ho la consueta tensione che mi regala questo lavoro. Lavoro con un gruppo fantastico e anche se sappiamo di non avere margine d’errore ragioniamo sempre con molta tranquillità».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG