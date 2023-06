L’armeno è stato un colpo forse molto sottovalutato da tifosi ed addetti ai lavori: l’ex Roma ci ha messo pochissimo per diventare irrinunciabile.

Il processo di guarigione di Skriniar, Correa e Mkhitaryan procede secondo i piani: lo slovacco dovrebbe essere convocato per il match di domani mentre gli altri due puntano alla finale di Champions. L’armeno ha buone speranze di giocare proprio titolare secondo la Gazzetta dello Sport; d’altronde quando Inzaghi lo ha a disposizione lo fa giocare praticamente sempre.

Henrikh Mkhitaryan

L’ex Roma si è rivelato fondamentale in entrambe le fasi, in precedenza non aveva giocato spesso da mezzala ma all’Inter non ha accusato minimamente il cambio di ruolo riuscendo a farsi apprezzare sia per goal e assist (cose da sempre nelle sue corde) che per ripiegamenti e letture difensive. Per lui tra l’altro, ex Manchester United, la finale del 10 giugno sarà un derby.

