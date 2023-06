Spunta un nome nuovo per l’acquisizione dell’Inter dalle mani di Steven Zhang: il retroscena di Reuters

Come riportato da Reuters, il gran cammino europeo dell’Inter ha attirato forti investitori. Nelle ultime ore si parla di un interesse concreto da parte dell’imprenditore finlandese Zilliacus:

«Ex manager della Nokia, Zilliacus è tra i potenziali corteggiatori, secondo queste due fonti, che hanno rifiutato di essere nominate poiché le discussioni sono riservate. Zilliacus è stato interessato anche all’acquisizione del Manchester United, ma ha abbandonato la corsa. I consiglieri fisseranno probabilmente una scadenza per un round finale di offerte per l’Inter nelle prossime quattro settimane, hanno aggiunto due persone coinvolte nel processo, con un’altra persona che afferma che un accordo potrebbe essere completato più avanti in estate. Tuttavia, Suning ha negato che fosse in corso un accordo. “Non c’è nessun processo di offerta”, ha detto un rappresentante dei media di Suning Holdings Group».

L’articolo Inter, Zilliacus punta il club: Zhang cede entro l’estate? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG