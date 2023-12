Michela Cambiaghi ha segnato uno dei 3 gol dell’Italia nel match di Nations League contro le campionesse del Mondo della Spagna

L‘Italia ha battuto la Spagna Campione del Mondo nel match di Nations League per 2-3.

In gol per le azzurre Valentina Giacinti, Michela Cambiaghi ed Elena Linari, che hanno traghettato le azzurre in quest’epica vittoria! La nerazzurra ha segnato di testa, ormai suo marchio indelebile, proprio come nel derby contro il Milan.

