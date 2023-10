Spagna, rivelazione choc da parte dell’ex arbitro Estrada Fernandez: ecco cosa ha detto sul Var nei campionati iberici

L’ex arbitro Estrada Fernandez denuncia l’esistenza di una seconda sala Var nei campionati iberici. Le dichiarazioni riportate da Tuttosport.

LE PAROLE – «C’è una sala che viene utilizzata da diversi anni dal Comitato. Nella sala VAR ci sono i tecnici e gli operatori del cosiddetto occhio di falco, la sala VOR è una sala operativa che non è prevista né dagli statuti della Federazione né nel protocollo VAR né nei nostri contratti di lavoro. A partire dalla stagione 2021/22 ed in quella 2022/2023 è stata creata questa altra stanza senza spiegarlo pubblicamente né alla Liga né ai club. Che ci sia comunicazione tra loro è chiaro, ma dovrebbero essere loro a spiegarlo. Per quanto riguarda la telecamera in sala VAR ci è stato detto che tutto l’audio è registrato, tranne quello che arriva dalla sala operativa all’arbitro al VAR».

