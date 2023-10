Il medico dell’Inter Piero Volpi ha detto la sua su momenti belli e brutti vissuti nel club nerazzurro.

Piero Volpi ha ripercorso alla Gazzetta dello Sport a grandi linee tutta la sua carriera all’Inter. “All’Inter ho vissuto stagioni bellissime. Dirigenti straordinari, enorme spessore umano e professionale. Ho la fortuna di lavorare in un grande staff medico, il nostro lavoro è apprezzato e i risultati si sono visti. Siamo attrezzati per fare cose importanti, gestire tutte le situazioni“.

Le cure a Ronaldo

“Abbiamo sofferto tutti per quel ginocchio. Curare Ronaldo è stato molto pesante, stressante: la tendinopatia ha portato a due operazioni. Avevamo il migliore del mondo fermo per quasi un anno e mezzo, molta ansia per tutti. Ma lui era un fenomeno“.

Massimo Moratti

Su Recoba

“Alvaro aveva una struttura eccezionale che pochi conoscono. Aveva doti aerobiche incredibili. E anche fantastiche tecniche, ma era pigro…“.

Volpi propose per primo la regola delle 5 sostituzioni

“Diciamo che lo avevo proposto diversi anni fa anche a Platini, all’Uefa, e sono state introdotte più tardi, solo quando è scoppiata la pandemia. Le sostituzioni sono indispensabili, le hanno adottate tutti, o quasi. Si è in campo senza sosta, e questo non aiuta ad abbassare il numero degli infortuni. Giocano un po’ tutti e ci si fa male di meno“.

