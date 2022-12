Il neo allenatore della Spal, Daniele De Rossi, ancora non è riuscito ad incidere. In dieci partite ne ha vinta solo una

Da quando è stato ingaggiato come nuovo allenatore della Spal, Daniele De Rossi non è ancora riuscito ad incidere sul gioco della squadra. L’ex bandiera della Roma , infatti, non ha iniziato brillantemente la sua carriera da tecnico collezionando solamente una vittoria e quattro pareggi in dieci partite con il club ferrarese, numeri veramente al di sotto delle aspettative.

La società, per ora, ha confermato De Rossi non ritenendolo responsabile dei recenti pessimi risultati della squadra. Nelle prossime partite la situazione di sbloccherà? Difficile dirlo, ma per ora i biancazzurri sembrano entrati in un “limbo” da cui sarà veramente complicato uscire, soprattutto con un allenatore con poca esperienza come l’ex giocatore giallorosso. Ma di chi sono le responsabilità? Proviamo ad analizzare la situazione:

1) De Rossi. La società lo ha confermato perché è convinta non sia colpa sua, ma è anche vero che i risultati dipendono molto anche dall’allenatore e da come riesce ad entrare nella testa dei giocatori, influenzandoli positivamente. Probabilmente questo non è ancora accaduto e chissà se accadrà mai.

2) La società. La società può avere diverse colpe, come quella di non aver costruito una squadra all’altezza per competere per i piani alti della classifica. Un’altra colpa può anche essere quella di aver affidato ad un tecnico inesperto come De Rossi, una piazza esigente come quella di Ferrara, che vuole presto tornare in Serie A. Per farlo, forse, serviva un allenatore decisamente più esperto.

3) La squadra. La rosa può anche non essere adatta per competere per i primi posti della classifica di Serie B, ma alla Spal manca decisamente il carattere. Nelle ultime partite sono stati commessi diversi errori tecnici grossolani. La squadra ha anche rischiato di perdere contro uno dei Perugia peggiori degli ultimi anni (ora da solo all’ultimo posto), con i ragazzi di De Rossi che si trovano in piena zona playout a quota 17 punti.

