Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli, ha parlato a DAZN.

PAROLE – «Uno dei tridenti più forti che il Napoli abbia mai avuto. Il Pocho e Cavani hanno fatto una carriera incredibile passando al Psg, una delle squadre più forti del mondo. Benitez era un grande allenatore, con lui sono arrivati Albiol, Reina, Higuain, giocatori di livello internazionale. Dopo è venuto Sarri, per tre anni con lui nella mente abbiamo giocato sempre a due tocchi, immagina a che velocità di pensiero dovevi muovere la palla e per tre anni lo abbiamo fatto. Come calciatore mi sono divertito tanto, tutta l’Europa ci seguiva, era Play Station, si giocava a memoria. Qualche volta il mister si girava di schiena, gli bastava sentire la palla e capiva che stavamo giocando insieme. Se facevo un tocco in più…si fumava 50 sigarette».

