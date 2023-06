Le parole del presidente della SPAL, Joe Tacopina, sul suo possibile addio: «Mai pensato. La nostra missione non è finita»

Joe Tacopina era a Ferrara oggi per presentare il nuovo direttore sportivo della SPAL, Filippo Fusco. Di seguito le sue parole.

«Non ho mai avuto l’idea di abbandonare questo progetto, perché non mi piace perdere. C’era rabbia e delusione, ma in quest’ultimo mese ho lavorato sotto traccia per rilanciare questo progetto e trovare la strada giusta da cui ripartire. Ho riflettuto molto e alla fine credo che questa situazione sia un’opportunità, anche se la retrocessione è difficile da accettare, ma per sfruttarla bisogna ripartire dalle fondamenta. La nostra missione non è finita e siamo tutti qua per portarla a termine. Il mio rapporto con i tifosi ferraresi è fantastico, sono qui da una settimana e ho ricevuto grande affetto e sostegno per la prossima stagione. C’è stato un episodio che ha riguardato una parte dei tifosi della SPAL, ma oggi sono qui per presentare il nostro nuovo direttore tecnico e per parlare del futuro della nostra società, voglio mettermi alle spalle il passato e guardare al futuro con la volontà di fare il meglio possibile per questo club».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG