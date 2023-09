Luciano Spalletti a pranzo con Allegri e Giuntoli: tutti i retroscena sulla visita del ct all’allenamento all’aperto di ieri

L’edizione odierna di Tuttosport riporta i retroscena sulla visita di Luciano Spalletti alla Juventus, avvenuta nella giornata di ieri. Ormai alle spalle le vecchie tensioni con l’ex tecnico del Napoli, che si è poi fermato a pranzo con Allegri e Giuntoli dopo la seduta.

Una gradita visita quella di ieri al J Hotel, dove si è parlato dell’allenamento da poco concluso, in un clima di grande ospitalità e collaborazione da entrambe le parti. C’è stima reciproca tra i due allenatori, per non parlare del rapporto tra l’attuale ct e il ds bianconero. E chissà che nei prossimi mesi non ci si riveda ancora…

