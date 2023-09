Massimiliano Allegri cambia ruolo in campo a Nicolò Fagioli: il tecnico vede meglio il giocatore in una nuova posizione

Come svelato da La Stampa, l’allenamento all’aperto di ieri è stata l’occasione giusta per vedere Nicolò Fagioli in una nuova e insolita posizione: quella di regista di centrocampo.

Allegri lo ha provato in quella zona, segno di come lo veda adatto a ricoprire un ruolo nel quale Locatelli sta facendo fatica. E non è detto che, nei prossimi impegni ufficiali della Juventus, non possa proprio vedersi questo avvicendamento.

