Spalletti a San Siro per Milan Napoli: il Ct osserva gli azzurri da convocare in vista degli Europei in Germania – FOTO

C’è anche Spalletti a San Siro come spettatore interessato al big match tra Milan e Napoli.

Per il Ct, ex avversario della Juve in tante partite, quella di stasera è un’occasione utile per osservare da vicino gli azzurri da convocare in vista degli Europei che si giocheranno in estate in Germania. Tra questi ci sono Calabria e Florenzi per il Milan e Di Lorenzo, Politano e Raspadori nel Napoli.

