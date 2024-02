Koopmeiners non pensa alla Juve: «Mi sento forte all’Atalanta». L’intervista dopo la vittoria con gol contro il Genoa

Koopmeiners dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Genoa in cui ha segnato un gol ha concesso un’intervista a Dazn mandando un segnale, in chiave mercato, alla Juve che lo vuole in estate.

LE DICHIARAZIONI – «Abbiamo vinto tante partite negli ultimi mesi, ma non siamo ancora contenti. Vogliamo fare ancora di più. Mi sento forte in questa squadra, se non faccio gol io possono farlo gli altri».

