Il VAR è pronto a cambiare? Due novità possibili con la riforma. Ecco come potrebbe essere utilizzato in futuro

Il VAR, strumento molto contestato in questa stagione e in particolar modo dai tifosi della Juve, potrebbe cambiare in alcuni aspetti con la riforma del calcio. A riferirlo è Il Messaggero, spiegando che ci potrebbero essere due novità sull’utilizzo della tecnologia in campo.

Il primo riguarda proprio i casi di utilizzo dello strumento che potrebbero aumentare rispetto a quanto visto finora. Il secondo concerne l’introduzione di un sistema di “Challenge VAR” che avrà delle regole ben determinate.

