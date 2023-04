Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky dopo la partita di Champions League contro il Milan

COSA SI RIMPROVERA – «Non lo so, prima di tutto si fanno i complimenti al Milan. Sono stati bravi ad andare avanti. Poi si fanno i complimenti alla squadra. Il tempo non ha retromarcia, non si può tornare indietro. Abbiamo troppo dolore da gestire, se poi ci si mettono i rimorsi… Non ne abbiamo per l’atteggiamento, per le scelte della squadra. Ci siamo arrivati col fiato corto dopo il turno delle Nazionali. Il 4-0 è stato troppo per il livello della squadra. Poi per le partite successive non mi sembra abbia lasciato niente. Qualche ingenuità, perché siamo stati ingenui. Poi un po’ inesperti nelle scelte dei momenti della partita e delle ingiustizie».

TANTI TIRI IN PORTA – «Non lo so quello che vogliono dire. Ci si mettono dentro anche altri numeri, ma conta il risultato che passa attraverso a quello che riesci a costruire con costanza, con atteggiamento, con la testa come ricerca di voler fare quelle cose lì. Di non abbassare mai il calcio che vuoi andare a sviluppare. Sotto questo aspetto sono contento. Poi bisogna essere bravi nelle preventive, a fare quel fallo tattico che ci è costato il gol all’andata e al ritorno. Di prendere l’ammonizione, che poi ne abbiamo prese in situazioni meno pericolose».

CAMPIONATO – «Non ci sarà rischio di arrivarci scarichi. Ho ragazzi che sanno che reazione avere dentro le sconfitte. Abbiamo sempre detto che se perderemo delle partite si continuerà a fare così. Potete farmi quanti complimenti volete ma sono inconsolabile».

