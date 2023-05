Spalletti Juve, il Napoli dà una mano al possibile “tradimento”? Ci sarebbe un altro indizio da non sottovalutare

Il Napoli ha le idee chiare per la panchina: l’indiziato numero uno per prendere il posto di Luciano Spalletti è Luis Enrique. Come scrive il Corriere dello Sport, il club partenopeo sarebbe pronto ad offrire un biennale a 10 milioni per l’ex ct della Nazionale spagnola.

Un altro indizio di come la rottura con il tecnico di Certaldo sia ormai dietro l’angolo. E un possibile indizio anche verso un suo arrivo a Torino, sponda Juve, insieme a Giuntoli. De Laurentiis permettendo ovviamente.

