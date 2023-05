Paulo Dybala dimentica la Juve: le dichiarazioni del numero 21 della Roma sui suoi nuovi obiettivi. Le parole al Corriere dello Sport

Paulo Dybala, ospite di un evento Adidas, ha parlato dei suoi obiettivi. L’argentino della Roma “dimentica” la Juve e, come riporta il Corriere dello Sport, si è confessato così.

OBIETTIVI – «Quello che ho raggiunto nella mia carriera fa ormai parte del passato, e la cosa migliore da fare è cercare di guardare avanti per raggiungere gli obiettivi che abbiamo in mente. La verità è che ho l’età giusta per poter continuare a centrare nuovi traguardi e continuare a lavorare e a crescere. Ho molti obiettivi in mente che voglio raggiungere a livello calcistico ma anche nella vita, e credo che il modo migliore per raggiungerli sia lavorare, fare del mio meglio, e sistemare ogni dettaglio in modo da poter essere sempre al 100%.Voglio farcela, ma in caso contrario non voglio avere dubbi e rimpianti per non aver provato abbastanza a raggiungerli».

L’INTERVISTA COMPLETA DI PAULO DYBALA

